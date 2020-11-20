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Рой Джонс оценил внешний вид Тайсона за неделю до боя 

News.ru 17 часов назад
Рой Джонс оценил внешний вид Тайсона за неделю до боя
Фото: miketyson/instagam.com
Американский и российский боксёр, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший оценил внешний вид бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона за неделю до их поединка.

Я думаю, он выглядит потрясающе. Он выглядит очень хорошо. Это феноменально. Это просто с ума сойти. Но мы оба фрики. Поэтому наш бой и будет таким большим. Мы двое — самые взрывные ребята, кто когда-либо ступал на боксёрский ринг. Он очень вдохновляет меня тем, насколько ответственно он готовится вернутся в ринг. Но я тоже готовлюсь ответственно. Было бы безумием выйти неготовым против одного из самых опасных боксёров в истории, — приводит слова Джонса Boxingscene.

Выставочный бой между 51-летним Джонсом и 54-летним Тайсоном состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе. Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Майк Тайсон, который завершил профессиональную боксёрскую карьеру 15 лет назад, находится в отличной форме и совсем не похож на 54-летнего. Об этом рассказал его тренер Рафаэль Кордейро.
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Комментарии 1
Бокс , Рой Джонс , Майк Тайсон
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