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Американский рэпер 50 Cent (Кертис Джексон) сделал прогноз на выставочный бой Майк Тайсон — Рой Джонс.

«Этот **** прикончит Роя», — написал музыкант в инстаграме, приложив к посту фото Тайсона.

Букмекеры фаворитом боя также считают Тайсона, чья победа оценивается коэффициентом 1.50. На Джонса предлагается ставить за 2.70 (сделать ставку на бой с фрибетом 1000 рублей за регистрацию).

Бой Тайсон — Джонс состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 28 на 29 ноября. Ориентировочное начало боя — 5:30 мск. Трансляция поединка будет доступна на телеканале РЕН ТВ.