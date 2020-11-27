Совсем скоро легенды мирового бокса, Майк Тайсон и Рой Джонс, тряхнут стариной в выставочном бою. Ажиотаж вокруг события колоссальный. Эксперты, действующие бойцы и даже звезды шоу-бизнеса активно делают прогнозы на битву легенд. Собрали для вас самое интересное.

За Тайсона

Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира

Я очень надеюсь, что этот поединок будет долгим и в нем не будет быстрого нокаута. Хотя опасения есть. Хочется увидеть динамичный и зрелищный бой. Как бы я ни любил Роя Джонса, я не вижу, что он сможет в чем-то противостоять Железному Майку. Тайсон тяжелее, он может попасть и вырубить. Мой прогноз, что Тайсон все-таки выйдет победителем в этом бою.

Букмекеры

Аналитики BetBoom фаворитом боя также считают Тайсона, чья победа оценивается коэффициентом 1.50. На Джонса предлагается ставить за 2.70 (сделать ставку на этот бой можно с фрибетом 1000 рублей за регистрацию). В случае ничьей сыграет ставка с коэффициентом 10.00. Для любителей ставить не как все имеется даже предложение с укусом Тайсона за 20.00.

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе

В этом поединке победит мудрейший из бойцов. Нужно понимать, что в этом бою не разрешены добивания, если соперник находится в состоянии грогги. В этом случае рефери остановит бой и не даст возможности нанести ущерб здоровью того, кто не дай бог окажется в этом состоянии. Я вообще не хотел бы, чтобы до такого доходило в их противостоянии. Возраст у обоих большой, а удар — очень сильный. Тем не менее, все расклады, на мой взгляд, на стороне Майка Тайсона. Его победа мне кажется более вероятной.

Денис Лебедев, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе

Этот бой с юмором ни в коем случае воспринимать нельзя. Этот поединок будет интересен публике. Другой вопрос: «Может, не во всю силу?» Я тоже много раз пытался потихоньку побарахтаться, как просят тренеры. Но пропускаешь один-два удара и бьешь несильно навстречу, уже начинается канитель. А потом уже не остановить. Какое шоу?! Два мужика дерутся. Это будет бой! Такой товарищ, как Тайсон, может психануть! Думаю, Тайсон победит нокаутом. А потом будет: «Ой, Рой, извини! Случайно вылетело!»

50 Cent, рэпер