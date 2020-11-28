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Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр».

Американский боксер Майк Тайсон оказался почти на пять килограммов тяжелее своего соперника по выставочному поединку Роя Джонса-младшего.

В ходе процедуры взвешивания было установлено, что вес Тайсона составляет 220,4 фунта (99,97 килограмма), а его соперника — 210 фунтов (95,25 килограмма), передает РИА Новости.