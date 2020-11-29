«Почему никто не боялся за мою задницу?» 

29 ноября у поклонников бокса появилась возможность вспомнить молодость. В ринг вернулись легенды 1990-х — бывшие чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Противостояние стало самым ожидаемым поединком десятилетия, показав рекордные цифры предзаказа PPV. Но что в итоге получили зрители? Подробности — в материале «Ленты.ру.»

Возвращение века

В 2005-м ирландец Кевин Макбрайд стал тем самым парнем, который забил последний гвоздь в гроб карьеры Железного Майка. В последние годы выступлений экс-чемпион так и не смог вернуться в бокс по-настоящему. Нокаут в седьмом раунде и Тайсон решил, что с него хватит.

Некогда самый опасный человек на планете не тренировался следующие пятнадцать лет. И вдруг он решил дать бой. Нет, не вернуться в ринг, а побороться хотя бы с самим собой.

Тайсон вновь окунулся в тренировочный процесс, заручившись помощью Рафаэля Кордейро, в свое время подготовившего чемпионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсона Силву и Фабрисиу Вердума.

Железный Майк перебрал собственный мотор, наводивший на соперников ужас еще в 1980-х. Сменил топливо, отказавшись от продуктов животного происхождения. И даже провел восстановительные работы, пройдя лечение стволовыми клетками.

15 минут на беговой дорожке превратились в 120 минут. Тайсон сбросил более 45 килограммов. Мелькающий в социальных сетях накачанный торс Железного Майка и пугающая скорость его ударов на видео сделали свое дело. Весной 2020-го экс-чемпион мира в тяжелом весе заявил, что не прочь принять участие в благотворительном поединке. Грезы фанатов о камбэке чемпиона начали обретать вполне реальные черты.

Стряхнул с себя пыль и главный соперник Тайсона — Эвандер Холифилд. Оба ветерана на словах были готовы к трилогии, но не сложилось. Да и тот же Макбрайд был готов дать Майку реванш.

«Для нас это настоящий бой»

Выбор в итоге пал на Роя Джонса-младшего. Карьера Капитана Крюка пикировала плавно. 51-летний американец повесил перчатки на гвоздь относительно недавно — в феврале 2018-го, но по объективным причинам к этому времени он смотрелся уже не так устрашающе, как в лучшие годы.

В преддверии схватки ветеранов Джонс с его морщинами на лице выглядел чуть ли не легкой добычей на фоне помолодевшего и проголодавшегося Тайсона. Хотя за спиной этого человека 47 побед нокаутом.

Атлетическая комиссия штата Калифорния обезопасила себя от всевозможных претензий накануне поединка боксеров, суммарный возраст которых перевалил за 100 лет. Никаких нокаутов, раунды по две минуты и прочие судейские костыли в целом традиционные для показательных поединков.

Глава UFC Дэйна Уайт и вовсе высмеял правила предстоящего боя. «Думаете, Джонс победит? Нокаутом? Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Как они собираются заставить это правило работать? Черт возьми, я не знал, что и победителя там не будет, что за странный бой», — отметил он.

Правда, для Тайсона и Джонса эти нюансы значения не имели. «Для нас это настоящий бой, — говорил счастливый россиянин Джонс перед боем. — Он знает, что перед ним будет Рой Джонс. Я знаю, что буду драться с Тайсоном. Майк выходит выносить соперников».

54-летнего Тайсона также не беспокоили тонкости в виде судейских препон. «Две минуты? Чтобы его нокаутировать нужно две секунды», — напомнил Железный Майк.

Информация о вегетарианских правилах не смутила и публику. Официально цифр продаж названо не было, но в прессе объявили, что предзаказ PPV оказался рекордным. Ивент назвали самым ожидаемым боем десятилетия.

На церемонии взвешивания и битве взглядов Тайсон выглядел угрожающе. Джонс выдержал хладнокровный взгляд самого опасного человека на планете. Руки бойцы не пожали. И что-то подсказывало, что это никак не связано с пандемией.

При этом в последний раз Тайсон весил 99,8 килограмма аж 23 года назад. Джонс напротив — никогда не был тяжелее. Перед поединком шкала показала чуть больше 95 килограммов.

Официальная статистика не учитывала противостояние Тайсона и Джонса. Они и не возвращались в профессиональный бокс. Они вновь надели перчатки, вновь перешагнули через канаты, чтобы показать класс.

«Покажи мне чертов пулемет, Майк!»

С самых первых ударов и маневров в исполнении заслуженных боксеров недавние критики атлетической комиссии убедились в правоте ее решений. Трехминутные раунды уничтожили бы этот бой как для фанатов, так и для самих атлетов. Адаптированные правила позволили и Джонсу, и Тайсону по-настоящему раскрыться и при этом не демонстрировать усталость к концу раундов.

А ведь и Капитан Крюк и Железный Майк взяли отнюдь не ветеранский темп. К чему явно оказались не готовы тела боксеров. Уже в первых раундах они задышали, но не сбавили оборотов.

Джонс оказался на редкость неудобным соперником для Тайсона. Последний был вынужден постоянно рвать дистанцию с ускользающим от его атак соперником и спасаться от хитрых джебов в исполнении Роя. Сеть облетели устрашающие ролики с реактивным Тайсоном, едва не отправившим собственного тренера в нокаут. А вот Джонс тихой сапой в кратчайшие сроки построил неплохое кардио. Ведь для постоянных перемещений, финтов, так необходимых для его собственного стиля ведения схватки, нужно очень хорошо контролировать дыхание.

Тайсон рецепта против маневров Джонса так и не нащупал. Впрочем, разве это обязательно? Напор, агрессия — все было при нем. Поэтому Майк в привычной манере шел напролом на эту глубоко эшелонированную обманками оборону. Сжимался в пружину гнева и взрывался короткими комбинациями в надежде поразить цель. Да, какие бы ни были правила, оба боксера стремились завершить схватку досрочно.

Угол Тайсона яростно требовал повышения темпа и долгожданного нокаута. «Покажи мне чертов пулемет, Майк!» — доносилось от секундантов. А потом требования и вовсе взлетели до заоблачных высот: «Покажи мне Али, Майк!»

Показательное выступление?

Но Джонс действительно был хорош в этом бою. Капитан Крюк выбрал энергозатратную, но рабочую тактику. Прорываясь к нему, Тайсон утопал в клинче. Да, из этого положения и Рой навряд ли мог нанести оппоненту ощутимый урон, но зверь внутри Майка благополучно сдерживался. И здесь как раз на выручку Джонсу приходил сигнал о завершении раунда.

Машина времени на людской тяге возвращала зрителей и самих боксеров в 1990-е. От возраста не скроешься, но Джонс и Тайсон показали невиданную для ветеранского поединка плотность и темп. Быстро промчались все восемь раундов и, в отсутствие подсчета очков, закономерной стала ничья. А по сути двойная победа.

«Вы все так переживали за Роя. А почему никто не боялся за мою задницу?» — по-доброму недоумевал Тайсон. Проморолики и восторги по поводу небывалой формы Майка сделали из Джонса андердога. Впрочем, схватка показала, насколько эти предположения были несправедливы.

Тайсон и до боя, и после него подчеркнул: он дрался не за себя, а за будущее других людей. После десятилетий ошибок, пьянства, наркотиков он пересобрал себя, вышел на ринг и выдержал испытание. А Джонс — не посрамил ни американский, ни российский флаг.

Бой заслуженных ветеранов стал бы отличной агиткой для программы активного старения. Ведь так может каждый… у кого есть личный тренер, диетолог и средства на специальную терапию. Но, если все же отбросить шутки в сторону, схватка Джонса и Тайсона все же подтвердила фразу из известного фильма: Пока я дышу, ничего не кончено.