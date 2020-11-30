Кадыров назвал Тайсона братом 

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagtam назвал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона бартом и призвал организовать еще один поединок с Роем Джонсом в Грозном.

По словам главы Чечни, оба боксера наглядно показали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха и, несмотря на то, что Майк Тайсон и Рой Джонс завершили карьеру много лет назад, их бой получился очень зрелищным. Кадыров отмечает, что он рад ничейному результату боя и считает его справедливым итогом.

"Мне всегда очень нравилось, как боксирует Тайсон. После Мохаммеда Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе. Нашему брату Майку обязательно надо провести еще один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном", — написал он.

Ранее Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом.