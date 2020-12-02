Этот поединок станет дебютным для Бьернссона в боксе. Поединок состоится в столице Исландии Рейкьявике.

«Очень рад сообщить, что мой первый показательный бой назначен на 16 января. Выход на ринг с профессиональным боксером не только продемонстрирует то, чему я научился, но и даст мне возможность узнать, над чем мне нужно работать в ближайшие месяцы», — написал исландец в инстаграме.