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Джошуа и Пулев устроили перепалку во время дуэли взглядов 

Спорт-Экспресс и ещё 3 5 часов назад
Джошуа и Пулев устроили перепалку во время дуэли взглядов
Фото: Twitter
В пятницу состоялась церемония взвешивания перед боем между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратов Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне на «О2 Арене».
Джошуа показал на весах 108,8 кг, а Пулев — 107, 9 кг. После взвешивания прошла дуэль взглядов, во время которой боксеры что-то эмоционально и довольно долго высказывали друг другу.
31-летний Джошуа — чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе. На его счету 23 победы (21 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 39-летнего Пулева 28 побед (14 — КО) и 1 поражение.
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Бокс , Энтони Джошуа
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