Украинский боксер Александр Усик может уступить право проведения боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа за солидное денежное вознаграждение. Об этом сообщает журналист Крис Манникс в своем Twitter.
По информации источника, в настоящее время Усик сосредоточен на подготовке к противостоянию с Джошуа за титул Всемирной боксерской организации (WBO), однако существует вероятность, при которой этот бой не состоится.
По предварительным данным, украинец может выйти на ринг спустя две недели после боя Фьюри — Джошуа. При этом WBO не намерена давать отсрочку Джошуа.
Ранее сообщалось, что российский боксер Александр Поветкин высказался о своих планах на будущее.