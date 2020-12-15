По информации источника, в настоящее время Усик сосредоточен на подготовке к противостоянию с Джошуа за титул Всемирной боксерской организации (WBO), однако существует вероятность, при которой этот бой не состоится.

По предварительным данным, украинец может выйти на ринг спустя две недели после боя Фьюри — Джошуа. При этом WBO не намерена давать отсрочку Джошуа.