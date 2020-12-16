Российский боксер Александр Поветкин в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о желании провести реванш с британцем Энтони Джошуа . По словам боксера, побоксировать за звание чемпиона мира. Поветкин отмечает, что бой против Джошуа ему был бы интересен.

"С радостью бы с ним встретился снова", — добавил он.

Напомним, что 22 сентября 2018 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде. Ранее сообщалось, что бой Поветкина и Уайта не состоится в январе 2021 года.