Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев отказался от зарплаты в организации. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В субботу Кремлев был избран президентом AIBA большинством голосов во время конгресса организации.

"Я отказался от всей зарплаты в интересах спортсменов и восстановления AIBA. Буду работать без зарплаты", — сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.