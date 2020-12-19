Головкин высказался о победе над Шереметой

Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин поделился мыслями после своей победы в поединке против Камила Шеремета, передает Sports.kz.
Поединок продлился до седьмого раунда, когда Головкин отправил своего соперника в нокдаун в четвертый раз. После этого бой был остановлен. Головкин защитил титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг.
"Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Камил Шеремета — великолепный боксер. Да ладно вам, ребята, я не удивлен. Я лишь чувствую себя очень комфортно, потому что я усердно работал, у меня было много времени", — заявил Головкин.
Ранее сообщалось, что Головкин одолел Шеремету и защитил чемпионский титул.