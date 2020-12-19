Головкин высказался о победе над Шереметой

"Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Камил Шеремета — великолепный боксер. Да ладно вам, ребята, я не удивлен. Я лишь чувствую себя очень комфортно, потому что я усердно работал, у меня было много времени", — заявил Головкин.