Ломаченко планирует провести следующий бой весной 2021 года 

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о планах вернуться в ринг весной, а также о желании провести бой-реванш с Теофимо Лопесом, чтобы отомстить за поражение в октябре 2020 года. Украинец после поединка с Лопесом перенес операцию на плече.
«Я бы хотел провести бой-реванш с Лопесом. Если он говорит, что выиграет 100 боев из 100 со мной, то пусть докажет это. Если он думает, что он настоящий чемпион, выиграв бой, в котором ему просто повезло, то пусть сразится со мной снова.
Лопес, вероятно, пересматривал бой на следующий день и понял, что ему повезло, что судья поднял его руку той ночью.
Я считаю, что там, как минимум, была ничья, но если подсчитать удары в том бою, то я могу сказать, что выиграл в том бою на один раунд больше. Я не могу отдать ему должного, потому что он сражался именно так, как я к этому готовился.
Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. Планирую вернуться в апреле или мае 2021 года», — сказал Ломаченко в интервью RingTV.