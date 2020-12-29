Бой Поветкина с Уайтом номинирован на звание лучшего в 2020 году 

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Поединок между российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом номинирован на звание лучшего боя 2020 года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Победитель определится по итогам голосования членов BWAA, которое завершится 22 января.