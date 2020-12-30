Поветкин ответил Уайту на обвинения в симуляции коронавируса

"Ну, он любит говорить… Поэтому пусть говорит. Что мне ему сказать? Это их дело. Я нормально ко всему этому отношусь. За глаза они меня могут хоть побить, в этом ничего страшного, — в шутку сказал Поветкин. — Его слова о моей болезни — это предположение. Для него-то это лучше… После такого серьезного нокаута у него больше времени на отдых. У меня есть все документы, как это может быть фикцией? Да, он много говорит, но у нас подписан контракт на реванш. И я хочу с ним еще раз встретиться".