Поветкин ответил Уайту на обвинения в симуляции коронавируса

Российский боксер Александр Поветкин в интервью РИА Новости заявил, что спокойно относится к публичным высказываниям британца Диллиана Уайта.
Поветкин в ноябре был выписан из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Из-за болезни был перенесен второй бой россиянина с Уайтом, запланированный на 21 ноября в Великобритании. После появления информации о заражении Поветкина коронавирусом Уайт в интервью местным СМИ заявил, что сомневается в реальности болезни россиянина. Также он заявлял о желании красиво закрыть свое поражение досрочной победой.
"Ну, он любит говорить… Поэтому пусть говорит. Что мне ему сказать? Это их дело. Я нормально ко всему этому отношусь. За глаза они меня могут хоть побить, в этом ничего страшного, — в шутку сказал Поветкин. — Его слова о моей болезни — это предположение. Для него-то это лучше… После такого серьезного нокаута у него больше времени на отдых. У меня есть все документы, как это может быть фикцией? Да, он много говорит, но у нас подписан контракт на реванш. И я хочу с ним еще раз встретиться".
"У меня она никогда не пропадала, — ответил Поветкин на вопрос о новой надежде на чемпионство после триумфа в поединке с Уайтом. — Я всегда буду стараться стать чемпионом мира".