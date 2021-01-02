Альварес отказался от титула в среднем весе

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26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

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Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

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3 из 4
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Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
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Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
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3 из 5
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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
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Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 декабря

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3 из 4
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Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
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Уэска Уэска
30 декабря

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2 из 2
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

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2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
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1 января

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2 из 2
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Эвертон
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Манчестер Юнайтед
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2 января

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Вильярреал
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Кёльн
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
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23:00
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Боруссия М
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Сауль Альварес отказался от титула в среднем весе 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Альварес отказался от титула в среднем весе
Фото: Reuters
Чемпион мира по версиям WBA и IBF во втором среднем весе официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

«Теперь Альварес — боксер второго среднего веса, это его дивизион. Он чувствует себя здесь сильнее, мы не собираемся возвращаться в среднюю весовую категорию», — приводит BoxingScene слова тренера Альвареса, Эдди Рейносо.

На счету Канело 54 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Последний поединок 30-летний мексиканец провел 20 декабря против Каллума Смита, защитив титул чемпиона мира по версии WBA и WBC Diamond.
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