Альварес отказался от титула в среднем весе

Чемпион мира по версиям WBA и IBF во втором среднем весе официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

«Теперь Альварес — боксер второго среднего веса, это его дивизион. Он чувствует себя здесь сильнее, мы не собираемся возвращаться в среднюю весовую категорию», — приводит BoxingScene слова тренера Альвареса, Эдди Рейносо.

На счету Канело 54 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Последний поединок 30-летний мексиканец провел 20 декабря против Каллума Смита, защитив титул чемпиона мира по версии WBA и WBC Diamond.