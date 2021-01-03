Геннадий Головкин вошел в топ-15 лучших боксеров 2020 года по версии Givemesport.
Список возглавил Тайсон Фьюри. На втором месте оказался Теофимо Лопес, Эррол Спенс — третий.
18 декабря Головкин нокаутировал Камила Шеремету и в рекордный, 21-й раз успешно защитил титулы.
Топ-15 лучших боксеров 2020 года:
1. Тайсон Фьюри;
2. Теофимо Лопес;
3. Эррол Спенс;
4. Джервонта Дэвис;
5. Энтони Джошуа;
6. Сауль Канело Альварес;
7. Наоя Иноуэ;
9. Роман Гонсалес;
10. Теренс Кроуфорд;
11. Джозеф Джойс;
12. Александр Усик;
13. Джермелл Чарло;
14. Джермалл Чарло;
15. Геннадий Головкин.