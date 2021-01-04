Валуев намерен снова баллотироваться в Госдуму 

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Я иду на выборы, — сообщил РИА Новости Валуев.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе избирался в Госдуму шестого и седьмого созывов. В нижней палате Валуев занимает должность первого зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как писал NEWS.ru, телеведущий, резидент шоу Comedy Club Павел Воля опроверг слухи о своём возможном участии в выборах в Госдуму в 2021 году. По словам шоумена, он никогда не собирался становиться депутатом нижней палаты парламента. Кроме того, Воля представил шуточный предвыборный плакат, на котором он сообщает, что никуда не баллотируется, ничего не обещает и ничего не выполнит. Плакат он назвал «выборы в никуда».

Певица Алла Пугачёва тоже не собирается претендовать на должность депутата Госдумы в 2021 году. Об этом сообщил её муж, юморист Максим Галкин