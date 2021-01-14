У боксёра Ковалёва обнаружен допинг 

«Мы знаем о неблагоприятной информации Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Сергей доказал, что является чистым боксёром, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещённых веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — приводит ТАСС слова представителя Команды Ковалёва.