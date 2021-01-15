Сергей Ковалев в очередной раз попал в неприятную историю. На этот раз проблемы лучшего русского боксера своего поколения хотя бы не так сильно выходят за рамки спорта, однако хорошего все равно мало.

По информации BoxingScene, Ковалев провалил допинг-тест. Соответствующее уведомление поступило команде боксера сегодня. В нем говорится, что в организме Сергея обнаружили синтетический тестостерон. Если россиянину не удастся себя оправдать, то, вероятнее всего, его запланированный на 30 января бой с Бектемиром Меликузиевым будет отменен.

Источник, близкий к команде Ковалева, сообщил агентству ТАСС, что представители боксера попросят VADA вскрыть пробу B. В окружении Сергея уверены, что их атлет не виновен и будут настаивать на своей позиции.

«Сергей Ковалев доказал, что является чистым боксером, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

Теоретически, проба B может стать тем самым спасительным аргументом для Ковалева, если она окажется чистой, но на практике представить себе такое довольно сложно. Потому уже сейчас можно почти с уверенностью сказать, что следующий бой Ковалева не состоится в назначенную дату.

Откровенно говоря, дела Сергея пока идут не лучшим образом. Последний раз Ковалев выходил на ринг в ноябре 2019-го и был жестко нокаутирован Саулем Альваресом.

В поражении от Канело нет ничего постыдного, но Ковалева сильно критиковали за тот бой. Во-первых, потому что Сергей имел значительное преимущество в габаритах. А, во-вторых, многие обвиняли Ковалева в жадности, поскольку он согласился подраться с одним из лучших боксеров мира всего через два месяца после тяжелейшей схватки с Энтони Ярдом. И даже, вроде бы, не отрицал, что выходил за чеком, называя тех, кто ставил на него деньги «профанами».

В 2020-м бывший чемпион мира по трем версиям собирался вернуться в дело, но из-за коронавируса его поединок против Саливанна Барреры отменили. В итоге Сергей согласился подраться с молодым, подающим надежды боксером из Узбекистана Бектимиром Меликузиевым. Изначально их бой планировалось провести в России, но позже появилась информация, что он будет перенесен в США. Меликузиеву 24 года, он провел всего шесть боев в профессионалах (каждый выиграл) и при этом ни разу Меликузиеву не давали 12-раундовый бой.

С одной стороны, поединок с Ковалевым мог стать для Бектимира билетом в элиту полутяжелого дивизиона. С другой — для Сергея плотная «разминка» с опасным и свежим, но еще не слишком опытным соперником выглядела как шанс закрыть поражение и попробовать начать заключительный поход за поясом.

Но теперь почти 38-летний Ковалев получит дисквалификацию, и дела его выглядят крайне паршиво.