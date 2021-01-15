Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
1 1
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
4 0
Хоффенхайм Хоффенхайм
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д

Русского боксера поймали на допинге. У Ковалева сорвался бой в США 

Sport24 1 час назад
Сергей Ковалев в очередной раз попал в неприятную историю. На этот раз проблемы лучшего русского боксера своего поколения хотя бы не так сильно выходят за рамки спорта, однако хорошего все равно мало.
По информации BoxingScene, Ковалев провалил допинг-тест. Соответствующее уведомление поступило команде боксера сегодня. В нем говорится, что в организме Сергея обнаружили синтетический тестостерон. Если россиянину не удастся себя оправдать, то, вероятнее всего, его запланированный на 30 января бой с Бектемиром Меликузиевым будет отменен.
Источник, близкий к команде Ковалева, сообщил агентству ТАСС, что представители боксера попросят VADA вскрыть пробу B. В окружении Сергея уверены, что их атлет не виновен и будут настаивать на своей позиции.

«Сергей Ковалев доказал, что является чистым боксером, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

Теоретически, проба B может стать тем самым спасительным аргументом для Ковалева, если она окажется чистой, но на практике представить себе такое довольно сложно. Потому уже сейчас можно почти с уверенностью сказать, что следующий бой Ковалева не состоится в назначенную дату.
Откровенно говоря, дела Сергея пока идут не лучшим образом. Последний раз Ковалев выходил на ринг в ноябре 2019-го и был жестко нокаутирован Саулем Альваресом.
В поражении от Канело нет ничего постыдного, но Ковалева сильно критиковали за тот бой. Во-первых, потому что Сергей имел значительное преимущество в габаритах. А, во-вторых, многие обвиняли Ковалева в жадности, поскольку он согласился подраться с одним из лучших боксеров мира всего через два месяца после тяжелейшей схватки с Энтони Ярдом. И даже, вроде бы, не отрицал, что выходил за чеком, называя тех, кто ставил на него деньги «профанами».
В 2020-м бывший чемпион мира по трем версиям собирался вернуться в дело, но из-за коронавируса его поединок против Саливанна Барреры отменили. В итоге Сергей согласился подраться с молодым, подающим надежды боксером из Узбекистана Бектимиром Меликузиевым. Изначально их бой планировалось провести в России, но позже появилась информация, что он будет перенесен в США. Меликузиеву 24 года, он провел всего шесть боев в профессионалах (каждый выиграл) и при этом ни разу Меликузиеву не давали 12-раундовый бой.
С одной стороны, поединок с Ковалевым мог стать для Бектимира билетом в элиту полутяжелого дивизиона. С другой — для Сергея плотная «разминка» с опасным и свежим, но еще не слишком опытным соперником выглядела как шанс закрыть поражение и попробовать начать заключительный поход за поясом.
Но теперь почти 38-летний Ковалев получит дисквалификацию, и дела его выглядят крайне паршиво.
Sport24: последние новости
Ягудин в шутку показал подготовку Плющенко и хореографа группы Тутберидзе к бою без правил: «Ставлю на Евгения» Ягудин в шутку показал подготовку Плющенко и хореографа группы Тутберидзе к бою без правил: «Ставлю на Евгения» Поветкин: «Хочу еще раз уронить Уайта, чтобы поменьше болтал» Поветкин: «Хочу еще раз уронить Уайта, чтобы поменьше болтал» Сергей Ковалев провалил тест на допинг перед боем с Меликузиевым Сергей Ковалев провалил тест на допинг перед боем с Меликузиевым
Комментарии 4
Бокс , Видео , Сергей Ковалев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение