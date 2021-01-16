«Уайт — сильный и достойный соперник. В реванше буду стараться боксировать хорошо и красиво. Чувствую себя хорошо, начал подготовку к бою. Знаю, что надо изменить в своей тактике, чтобы исправить кое-какие ошибки. Увидимся в ринге!», — написал Поветкин в Instagram.