Боксер Сергей Ковалев прокомментировал допинг-скандал со своим участием

Боксер Сергей Ковалев не принимал допинг целенаправленно. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
30 января, как сообщал «Рамблер», Ковалев должен был провести бой с Бектемиром Меликузиевым. На днях поединок был отменен по причине обнаружения в двух допинг-пробах Ковалева запрещенного в спорте вещества. По данным средств массовой информации, это может быть синтетический тестостерон. Сегодня утром боксер впервые прокомментировал ситуацию.
«Ничего запретного целенаправленно я не принимал», — заверил он.
Ковалев заявил, что является сторонником честного и чистого спорта, и рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство с 2014 года тестирует его по его же инициативе. Боксер сообщил, что в настоящее время ведется расследование о том, как запрещенный препарат попал в его организм.
«По окончании расследования я обязательно расскажу каким образом, какой препарат и кто в этом постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться окончания расследования. Тогда будет праздник и на нашей улице. Хочу поблагодарить всех понимающих. Будьте здоровы, живите богато и всем нам мирного неба над головой», — подытожил Ковалев.