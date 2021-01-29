Боксер Сергей Ковалев прокомментировал допинг-скандал со своим участием

«По окончании расследования я обязательно расскажу каким образом, какой препарат и кто в этом постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться окончания расследования. Тогда будет праздник и на нашей улице. Хочу поблагодарить всех понимающих. Будьте здоровы, живите богато и всем нам мирного неба над головой», — подытожил Ковалев.