27-летний боксер скончался после нокаута 

Боксер Мухаммад Аслам Хан умер в больнице Карачи после нокаута, который получил во время благотворительного боя. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, 27-летний спортсмен вышел на ринг против своего соотечественника Вали Хан Тарина.

Он упал после жесткого нокаута, при этом в пределах ринга не было ни одного медицинского работника. Боксер был госпитализирован с серьезными травмами, врачам не удалось его спасти.

«Рамблер» писал, что ранее американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута, полученного от соотечественника Чарльза Конвелла. После боя Дэю стало плохо, его госпитализировали и сделали операцию. После этого он находился в коме, но так и не смог прийти в себя. Причиной смерти спортсмена назвали черепно-мозговую травму.