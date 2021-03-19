Бетербиев оказался тяжелее Дайнеса накануне боя

Чемпион WBC IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев оказался на 0,15 кг тяжелее немца Адама Дайнеса накануне их очного боя.

Бой между Дайнесом и Бетербиевым пройдет 20 марта в Москве. На официальной процедуре взвешивания Бетербиев показал вес 79,2 кг, а вес Дайнес составил 79,05 кг.

Этот поединок должен был пройти в октябре прошлого года, но трижды переносился. На счету 30-летнего немца 19 побед (10 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. В активе 36-летнего россиянина 15 досрочных побед в 15 боях на профессиональном ринге. По любителям Бетербиев дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз чемпионат мира.

Последний раз обладатель двух поясов Бетербиев выходил на ринг в октябре 2019 года. Бой с Дайнесом станет для Бетербиева первым на территории России на профессиональном ринге.