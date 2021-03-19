Бетербиев оказался тяжелее Дайнеса накануне боя

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев оказался на 0,15 кг тяжелее немца Адама Дайнеса накануне их очного боя.
Бой между Дайнесом и Бетербиевым пройдет 20 марта в Москве. На официальной процедуре взвешивания Бетербиев показал вес 79,2 кг, а вес Дайнес составил 79,05 кг.
Этот поединок должен был пройти в октябре прошлого года, но трижды переносился. На счету 30-летнего немца 19 побед (10 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. В активе 36-летнего россиянина 15 досрочных побед в 15 боях на профессиональном ринге. По любителям Бетербиев дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз чемпионат мира.
Последний раз обладатель двух поясов Бетербиев выходил на ринг в октябре 2019 года. Бой с Дайнесом станет для Бетербиева первым на территории России на профессиональном ринге.
Также в рамках этого шоу бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин (вес на церемонии взвешивания — 68,3 кг) встретится с украинцем Виктором Плотниковым (пройдет церемонию взвешивания позднее). Россиянин Павел Силягин (76,15 кг) оспорит пояс WBC Silver во втором среднем весе с узбекистанцем Азизбеком Абдугофуровым (76,15 кг).