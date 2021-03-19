Бивол проведёт следующий бой в Великобритании

После полуторагодичного перерыва Бивол сразится с британцем Крэйгом Ричардсом (16-1-1, 9 КО), который находится на седьмом месте в рейтинге WBA и владеет титулом чемпиона Британии.

Очень рад, что назначена дата моего следующего поединка. Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой. Мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксёром. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать, — заявил Бивол.

По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, конечная цель Бивола — объединение чемпионских титулов в полутяжёлом весе, а поединок с Ричардсом — шаг на пути к ней. В дальнейшем боксёр также планирует сотрудничать с компанией Matchroom Boxing.