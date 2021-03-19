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Боксёр Бивол проведёт следующий бой в Великобритании 

News.ru и ещё 11 18 часов назад
Бивол проведёт следующий бой в Великобритании
Фото: Instagram
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) проведёт следующий поединок 1 мая в Великобритании на вечере бокса компании Matchroom Boxing, который возглавит бой тяжеловесов британца Дерека Чисоры и новозеландца Джозефа Паркера, сообщает пресс-служба компании «Мир бокса».
После полуторагодичного перерыва Бивол сразится с британцем Крэйгом Ричардсом (16-1-1, 9 КО), который находится на седьмом месте в рейтинге WBA и владеет титулом чемпиона Британии.
Очень рад, что назначена дата моего следующего поединка. Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой. Мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксёром. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать, — заявил Бивол.
По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, конечная цель Бивола — объединение чемпионских титулов в полутяжёлом весе, а поединок с Ричардсом — шаг на пути к ней. В дальнейшем боксёр также планирует сотрудничать с компанией Matchroom Boxing.
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Бокс , Джозеф Паркер , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Крэйг Ричардс , Дерек Чисора , Дмитрий Бивол
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