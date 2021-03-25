Реванш Поветкин - Уайт пройдет на открытом воздухе

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет на открытом воздухе. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.