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Реванш Поветкин - Уайт пройдет на открытом воздухе

ТАССиещё 29
25 марта 2021
Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет на открытом воздухе. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.
Реванш Поветкин - Уайт пройдет на открытом воздухе
Фото: © EPA/SERGEI ILNITSKY© EPA/SERGEI ILNITSKY
Поединок пройдет в Гибралтаре 27 марта.
"Бой пройдет на открытой арене", - сказал собеседник агентства.
Погода вечером в Гибралтаре, где пройдет поединок, составляет порядка плюс 15 градусов по Цельсию.
В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.
Бокс,
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