Российский боксер Тищенко проиграл Мчуну

Несмотря на значительное преимущество в росте и размахе рук, Тищенко очень внимательно действовал в обороне и пассивно в атаке, работая вторым номером и отдавая инициативу Мчуну. Южноафриканец этим пользовался, легко разрывая дистанцию и нанося точные удары. Только с восьмого раунда россиянин стал боксировать активнее и выглядел получше, чем в первой половине боя, сохранив больше сил, но этого не хватило для победы, и он потерпел закономерное поражение.