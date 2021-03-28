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Поветкин проиграл Уайту техническим нокаутом

News.ru
28 марта 2021
Российский боксёр Александр Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта.
Бой был остановлен судьёй в конце четвёртого раунда после тяжёлого нокдауна, в котором оказался Поветкин. Пропустивший много ударов в голову россиянин сумел подняться до счёта 10, но выглядел сильно потрясённым, и рефери снял его с поединка. В этот же момент из угла Александра вылетело полотенце.
Таким образом, Уайт сумел взять реванш у Поветкина за поражение в первом бою.
Первый их поединок состоялся 22 августа 2020 года в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. На последних минутах россиянин донёс апперкот в челюсть.
Ранее в субботу, 27 марта, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро россиянин Евгений Тищенко, потерпел первое поражение в карьере в профи — от Табисо Мчуну, писал NEWS.ru.
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