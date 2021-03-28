Поветкин проиграл Уайту техническим нокаутом

Бой был остановлен судьёй в конце четвёртого раунда после тяжёлого нокдауна, в котором оказался Поветкин. Пропустивший много ударов в голову россиянин сумел подняться до счёта 10, но выглядел сильно потрясённым, и рефери снял его с поединка. В этот же момент из угла Александра вылетело полотенце.