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Поветкина уговаривают завершить спортивную карьеру

News.ru
22 часа назад
Александр Поветкин может завершить спортивную карьеру боксёра. Уговорить его попытается президент промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы спортсмена, Андрей Рябинский.
Поветкину предложили завершить карьеру
Фото: SkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look PressSkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look Press
О своём намерении Рябинский написал в Twitter.
Буду уговаривать Сашу завершить карьеру, — пишет промоутер.
Перед этим сообщением Рябинский оставил ещё одно:
Я думаю, это последний бой.
Сообщение касалось поединка Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, который прошёл 28 марта. Бой закончился поражением россиянина: «русский витязь» получил нокаут в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин потерял титул временного чемпиона WBC.
Александр Поветкин выступает в тяжёлой весовой категории. На его счету 40 боёв, из них 36 побед, 25 — закончились нокаутом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный бой весны для российских фанатов бокса позади. Его результат — разочарование, но не такое большое, чтобы по-настоящему сильно расстраиваться. В поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта можно найти и плюсы. Сначала расскажем, как это поражение случилось, а потом поищем позитив.
Бокс,Александр Поветкин,Андрей Рябинский,
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