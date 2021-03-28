Поветкину предложили завершить карьеру

Александр Поветкин выступает в тяжёлой весовой категории. На его счету 40 боёв, из них 36 побед, 25 — закончились нокаутом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный бой весны для российских фанатов бокса позади. Его результат — разочарование, но не такое большое, чтобы по-настоящему сильно расстраиваться. В поражении Александра Поветкина от Диллиана Уайта можно найти и плюсы. Сначала расскажем, как это поражение случилось, а потом поищем позитив.