Сыну Кости Цзю предложили бой на миллион долларов

Цзю-младший 31 марта нокаутировал ирландца Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победа стала для него 18-й в 18 боях на профессиональном ринге (14 — нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.