Сыну Кости Цзю предложили бой на миллион долларов

Соперником боксера должен был стать австралиец Майкл Зерафа, однако спортсмен не дал согласия на поединок. По словам промоутера Зерафы Брайана Амартуды, Цзю избегает встречи с его клиентом.
«Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не встретиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он на уровнем выше, то пусть выходит на бой», — сказал Амартуда.
Цзю-младший 31 марта нокаутировал ирландца Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победа стала для него 18-й в 18 боях на профессиональном ринге (14 — нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.