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Сыну Кости Цзю предложили бой на миллион долларов

Lenta.ruиещё 9
13 часов назад
Тиму Цзю, сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, был предложен бой с гонораром в 1 миллион долларов. Об этом сообщает Boxing Scene.
Сыну Кости Цзю предложили бой на миллион долларов
Фото: ReutersReuters
Соперником боксера должен был стать австралиец Майкл Зерафа, однако спортсмен не дал согласия на поединок. По словам промоутера Зерафы Брайана Амартуды, Цзю избегает встречи с его клиентом.
«Разговоры о чемпионском титуле Тима весьма причудливы, так почему бы не встретиться с лучшими в Австралии? Если Тим думает, что он на уровнем выше, то пусть выходит на бой», — сказал Амартуда.
Цзю-младший 31 марта нокаутировал ирландца Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победа стала для него 18-й в 18 боях на профессиональном ринге (14 — нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.
Бокс,Костя Цзю,
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