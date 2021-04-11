Возмущены даже американские болельщики, а Смит признал, что Власов попал «много раз».

В ночь с 10 на 11 апреля по московскому времени в Талсе (Оклахома, США) прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились два экс-претендента на титул – Джо Смит и Максим Власов. На этот раз боксёры снова получили шанс завоевать пояс чемпиона мира. На кону поединка стояла регалия в полутяжёлом весе по версии WBO.

В преддверии противостояния фаворитом схватки считался американец. Во-первых, в его пользу говорил более серьёзный опыт больших боёв, во-вторых, после поражения от Дмитрия Бивола Джо действительно прибавил и справился с очень приличными Джесси Хартом и некогда ставшим обидчиком Сергея Ковалёва Элейдером Альваресом. Кроме того, состояние самого Власова также вызывало опасения. Перенесённый недавно COVID-19, да ещё и на фоне 17-месячного простоя, мог повлиять на 34-летнего самарца.

Поначалу казалось, что эти опасения небезосновательны. Смит в свойственной для себя манере начал агрессивно, а уже во втором раунде отметился очень жёстким попаданием, которое заставило болельщиков Макса переживать. Но Власов не пасовал. Напротив, он принял плотный бой и очень неплохо работал сериями. Уже скоро следы от кулаков Макса были видны на лице американца. У Смита открылось рассечение у левого глаза. Но и Джо не тушевался после первых трудностей. Известный любитель помахаться пытался навязать Власову открытую рубку, забрасывая жёсткие боковые.

Макс же работал спокойно, потихоньку перебивая оппонента за счёт преимущества в габаритах и технике. Более того, самарец систематически заставлял Джо промахиваться, что, как известно, очень выматывает агрессора. Россиянин также несколько раз проверил на прочность и челюсть соперника мощными боковыми, но тот устоял. Возможно, решающий момент наступил в 11-м раунде. Здесь Смит сумел отправить соперника на канвас. Рефери, посчитав, что удар пришёлся по затылку, не стал засчитывать эпизод как нокдаун. Тем не менее, на Максе пропущенный удар явно сказался. Он не только отдал 11-й раунд, но выглядел не лучшим образом и в заключительной трёхминутке.

Когда пришло время объявления победителя, оба боксёра, как часто бывает в подобных случаях, победно поднимали руки. Но судьи отдали предпочтение Смиту – 114:114, 116:112 и 115:113 – победа решением большинства.

Такой вердикт снова заставляет говорить о трудности выездных боёв. Да, Макс отдал последние раунды, что в титульных боях делать непозволительно. Но счёт 114:114 в большей степени отражает то, что происходил в ринге. Какой бой смотрел судья, написавший на карточке 116:112, не совсем понятно. Как бы то ни было, Макс провёл классный поединок, что был вынужден признать и его соперник.

«Максим показал классный бой. Я думал, что остановлю его, но он сумел продолжить. Он попал по мне очень много раз. Это был классный поединок. Немного разочарован, что бой получился близким, хотел победить единогласным решением, но победа есть победа», — сказал Смит.

Отдали должное Власову и болельщики, которые в целом оказались возмущены решением судей.

«Ничего нового, в равном бою отдали бой местному. Максим хорошо боксировал. Мощный бой», — написал один из подписчиков россиянина на своей странице в «Инстаграме».

«Ты заслужил победу, несправедливое решение», — написал ещё один болельщик. «Нужен реванш», — добавил третий. Интересно, что подобные комментарии постили не только подписчики Макса, которые в основном являются россиянами, но и болельщики, подписанные на промоутерскую компанию Top Rank.

Американские фаны также остались недовольны решением.

«Полиция, хочу заявить об ограблении!», — красноречиво написал один из болельщиков.

«Видел этот бой, Джо не победил», — добавил ещё один любитель бокса.

«Извините, но это было ограбление высшего уровня», — согласился с другими ещё один пользователь Сети.