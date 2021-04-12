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Майк Тайсон дал совет Нганну

Чемпионат.com
11 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Майк Тайсон дал совет действующему чемпиону UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсису Нганну. По словам Тайсона, Нганну стоит открыть свой собственный промоушен, если UFC не удастся организовать его бой с бывшим обладателем пояса в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
Майк Тайсон дал совет Нганну
Фото: ReutersReuters
«Я думаю, что бой (Нганну и Джонса. — Прим. «Чемпионата») состоится. Было бы смешно, если бы этого не случилось. В настоящий момент всё сводится к деньгам.
В такой ситуации, как эта, ты должен сделать свой собственный Слушай, знаешь, что может сделать такой боец, как ты? Он может создать свою собственную организацию. Я, например, поступил бы так», — рассказал Тайсон в своём подкасте в YouTube.
Бокс,Майк Тайсон,Джон Джонс,
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