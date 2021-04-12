Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Боксер нокаутировал соперника «ударом грома»

Lenta.ru
1 час назад
Нигерийский боксер-профессионал Эфе Аджагба одержал досрочную победу над американцем Брайаном Говардом. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Top Rank Boxing.
Комментаторов впечатлила концовка поединка. Нокаутирующий удар один из них назвал «ударом грома». Аджагба добился 15-й победы в карьере подряд. У Говарда это поражение стало пятым.
28 февраля боксер Томми Фьюри, сводный брат известного тяжеловеса Тайсона Фьюри, нокаутировал соотечественника Скотта Уильямса. Его удар в сети назвали «грязным».
8 января издание Boxing Scene назвало главный нокаут 2020 года. Таковым признали решающий удар в поединке россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Тогда отечественный боксер одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом.
Бокс,Видео,Александр Поветкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители