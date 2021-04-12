Боксер нокаутировал соперника «ударом грома»

Нигерийский боксер-профессионал Эфе Аджагба одержал досрочную победу над американцем Брайаном Говардом. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Top Rank Boxing.
Комментаторов впечатлила концовка поединка. Нокаутирующий удар один из них назвал «ударом грома». Аджагба добился 15-й победы в карьере подряд. У Говарда это поражение стало пятым.
28 февраля боксер Томми Фьюри, сводный брат известного тяжеловеса Тайсона Фьюри, нокаутировал соотечественника Скотта Уильямса. Его удар в сети назвали «грязным».
8 января издание Boxing Scene назвало главный нокаут 2020 года. Таковым признали решающий удар в поединке россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Тогда отечественный боксер одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом.