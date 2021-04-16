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Костя Цзю: «Тим еще не готов к бою с Головкиным»

Sports.ruиещё 1
16 апреля 2021
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал гипотетическую встречу его сына Тима с Геннадием Головкиным.
Костя Цзю: «Тим еще не готов к бою с Головкиным»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
– Тим сказал, что хочет боя с Головкиным? Ни разу не видел, где об этом написано. Я читаю обо всем, что происходит вокруг Тимофея, и не могу сказать, что хоть раз даже от него слышал эту информацию. Все-таки мы почти каждый день на телефоне. Даже разговоров не было. Они в разных весовых категориях. Гена в какой? В следующей? Гена – хороший боец. Тим не готов к бою с Геной. В данную секунду еще не готов.
Готов ли к Чарло? Я думаю, боя два еще нужно. Что касается Кастаньо, он тоже хороший боксер. Посмотрим. Шаг за шагом, не торопиться, делать свою работу и получать удовольствие.
Бокс,Костя Цзю,Геннадий Головкин,
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