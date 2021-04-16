Костя Цзю: «Тим еще не готов к бою с Головкиным»

– Тим сказал, что хочет боя с Головкиным? Ни разу не видел, где об этом написано. Я читаю обо всем, что происходит вокруг Тимофея, и не могу сказать, что хоть раз даже от него слышал эту информацию. Все-таки мы почти каждый день на телефоне. Даже разговоров не было. Они в разных весовых категориях. Гена в какой? В следующей? Гена – хороший боец. Тим не готов к бою с Геной. В данную секунду еще не готов.