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Мейвезер проведёт бой с блогером Логаном Полом

RT на русскомиещё 7
21 час назад
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер проведёт показательный бой с Youtube-блогером Логаном Полом.
Мейвезер проведёт бой с блогером Логаном Полом
Фото: ReutersReuters
Как сообщает The Athletic, бой Мейвезер — Пол состоится 5 июня.
Последний раз американский боксёр выходил на ринг в декабре 2018 года на турнире Rizin 14 в Японии. В показательном бою он нокаутировал японского бойца смешанных единоборств (MMA) Теншина Насукаву.
На счету Флойда Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе.
Бокс,Пол Логан,Флойд Мейвезер,
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