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Харитонов про бой с Емельяненко: «Можно погонять алкаша по рингу»

Sports.ruиещё 1
23 минуты назад
Российский боец Сергей Харитонов готов заменить репера Джигана в бою с Александром Емельяненко.
«Можно погонять алкаша по рингу»: Харитонов о Емельяненко
Фото: TwitterTwitter
«Если организаторы хотят этого боя, то пускай выходят на меня и поговорят со мной. Здесь кому-то сейчас дорогу переходить не собираюсь.
Джиган хочет 50 миллионов рублей, то пускай он и заработает их. А то получится неправильно. Получится, что Сергей Харитонов сказал: «Давайте я выступлю вместо Джигана». Это будет некрасиво.
Но если организаторы сочтут, что лучше провести бой с Сергеем Харитоновым, и если Джиган откажется от этого поединка, то мы можем подраться. Можем погонять алкаша по рингу.
Я не думаю, что Емельяненко сильнее моих последних соперников. Эти ребята, по крайней мере, тренируются, готовятся, режимят», – сказал Харитонов.
Бокс,Александр Емельяненко,Сергей Харитонов,
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