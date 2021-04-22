«Можно погонять алкаша по рингу»: Харитонов о Емельяненко

«Если организаторы хотят этого боя, то пускай выходят на меня и поговорят со мной. Здесь кому-то сейчас дорогу переходить не собираюсь.
Джиган хочет 50 миллионов рублей, то пускай он и заработает их. А то получится неправильно. Получится, что Сергей Харитонов сказал: «Давайте я выступлю вместо Джигана». Это будет некрасиво.
Но если организаторы сочтут, что лучше провести бой с Сергеем Харитоновым, и если Джиган откажется от этого поединка, то мы можем подраться. Можем погонять алкаша по рингу.
Я не думаю, что Емельяненко сильнее моих последних соперников. Эти ребята, по крайней мере, тренируются, готовятся, режимят», – сказал Харитонов.