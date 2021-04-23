Сын Кадырова проведет повторный бой против Биттирова

«Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу «Время легенд — 6», где Адам Кадыров одержал спорную победу. Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Баттиров.
Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения.
По ошибке синего угла, будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму пусть они покажут крутой бокс и пусть наши регионы дружат и процветают», — написал Биттиров.