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Сын Кадырова проведет повторный бой против Биттирова

Газета.Ru
3 часа назад
Адам Кадыров проведет повторный бой против Аслана Биттирова. Об этом сообщил Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Берберов в своем Instagram.
Сын Кадырова проведет повторный бой против Биттирова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу «Время легенд — 6», где Адам Кадыров одержал спорную победу. Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Баттиров.
Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения.
По ошибке синего угла, будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму пусть они покажут крутой бокс и пусть наши регионы дружат и процветают», — написал Биттиров.
Ранее сообщалось, что Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, готов дать реванш своему сопернику Аслану Биттирову.
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