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19-летний боксер умер после боя на молодежном чемпионате мира

Lenta.ruиещё 1
13 часов назад
Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат умер после боя на молодежном чемпионате мира в Польше. Об этом сообщает Reuters.
19-летний боксер умер после боя на чемпионате мира
Фото: EPAEPA
16 апреля 19-летний спортсмен потерял сознание во время поединка в весовой категории до 81 килограмма против эстонца Андрея Виноградова. Боксера госпитализировали, ему была проведена экстренная операция на головном мозге по удалению гематомы. После этого Аль-Свайсата перевели в отделение интенсивной терапии, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Ранее во вторник, 27 апреля, американец Джино Хэйес, известный по выступлениям в Национальной футбольной лиге (NFL), умер в возрасте 33 лет. Спортсмен страдал хроническим заболеванием печени.
26 апреля в Испании умер 20-летний футболист Луис Охеда Суарес. Причины смерти игрока не сообщались.
Бокс,Луис Охеда,Андрей Виноградов,
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