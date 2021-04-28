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Майк Тайсон проведет реванш с Ленноксом Льюисом

Газета.Ruиещё 13
11 часов назад
Американский боксер Майк Тайсон проведет реванш с британцем Ленноксом Льюисом. Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре", - передает слова Тайсона TMZ. Напомним, спортсмены уже встречались в 2002 году. Британец одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2020 году Тайсон вышел на ринг против Роя Джонса. Поединок завершился вничью. Согласно решению Атлетической комиссии Калифорнии, бой состоял из восьми раундов по две минуты. В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году. Льюис провел 44 боя, одержав 41 победу. В последний раз он выходил на ринг в 2003 году против украинца Виталия Кличко. Бой остановили из-за рассечения у представителя Украины. Льюису была присуждена победа. Ранее была названа дата выставочного боя между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и популярным видеоблогером Логаном Полом.
Тайсон анонсировал бой с Ленноксом Льюисом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Бокс,Пол Логан,Майк Тайсон,Виталий Кличко,
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