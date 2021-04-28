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Тайсон заявил о проведении реванша с Льюисом

RT на русском
11 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон объявил о проведении повторного поединка с другим бывшим абсолютным чемпионом — 55-летним Ленноксом Льюисом.
Тайсон заявил о проведении реванша с Льюисом
Фото: ReutersReuters
«Я собираюсь подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре», — цитирует слова Тайсона TMZ.
Первый бой Майка Тайсона и Леннокса Льюиса состоялся в июне 2002 года и завершился победой британца техническим нокаутом в восьмом раунде.
Ранее Тайсон заявил, что в мае проведёт третий бой с Холифилдом.
Бокс,Майк Тайсон,
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