Умерла чемпионка мира и Европы Ольга Домуладжанова

Чемпионка мира и Европы по боксу, директор тренировочного центра Озера Круглое Ольга Домуладжанова скончалась. Об этом сообщает Минспорта РФ. Спортсменка ушлa из жизни в 52 года. Причина смерти не уточняется.

Фото: sbok.ru sbok.ru

Домуладжанова былa удостоена звания заслуженного мастера спорта. Она была известна как трехкратная чемпионка России, трехкратная победительницa Кубкa России, двукрaтная победительницa Кубка Европы, a тaкже чемпионкa Европы и мира 2001 года по боксу.