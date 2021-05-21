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Емельяненко предложил Кличко прославлять советскую школу бокса

News.ruиещё 3
16 часов назад
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью VseProSport прокомментировал возобновление карьеры бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко.
Емельяненко предложил Кличко прославлять советскую школу бокса
Фото:  klitschko/instagram.com klitschko/instagram.com
Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса, — сказал Емельяненко.
Кличко заявил, что находится в хорошей форме, анонсировал своё возвращение на ринг и отметил, что главная цель его возвращения — побить рекорд Джорджа Формена, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.
Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал мнение о планировавшемся бое между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик.
Бокс,Джордж Формен,Александр Емельяненко,Владимир Кличко,
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