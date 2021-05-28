«Это больше психологическое». Экс-тренер о проигрыше Кличко Фьюри

Никто не верил, все смотрели на меня, мол, что ты чешешь? Я говорю: вы что, не видите, что он проигрывает? Мне никто не верил. Никто не мог поверить в то, что происходит.

Перед боем всё было четко. Просто не пошло. Что произошло, тоже сложно сказать. Это больше психологическое. Там тоже можно рассказать много, но не сейчас. Я столько интересного могу рассказать, но это уже когда Володя закончит свою карьеру», — рассказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».