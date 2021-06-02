Экс- тренер Кличко назвал алчными отца и сына Ломаченко

Также сообщалось, что Владимир Кличко готовится к возвращению в бокс. Такое заявление сделал бывший чемпион мира по боксу, американец Шэннон Бриггс, который может стать первым соперником Владимира Кличко после возвращения. Бриггс пока не осведомлен о том, каким будет бой - профессиональным или выставочным.