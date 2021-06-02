Экс- тренер Кличко назвал алчными отца и сына Ломаченко

Бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев рассказал, как относится к экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко, его отцу и тренеру. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на YouTube-канал «Боксёрская правда».
Фото: ringside24.comringside24.com
По его словам, отец и сын являются алчными людьми.
«Завистливые, какие-то алчные, погоня за медалями и регалиями. Там должно чётко так вот быть и всё, и подминание под себя всех слабеньких. Они же таким образом и собрали команду. Мне по барабану, обижу их или нет», — заявил Городничев.
Очередной поединок Василий Ломаченко проведет с японцем Масаёси Накатани 26 июля в Лас-Вегасе.
Ломаченко в октябре 2020 года единогласным решением судей проиграл обладателю пояса IBF американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. В общей сложности Ломаченко провел 16 боев, в которых одержал 14 побед (10 нокаутом) и потерпел два поражения.
Также сообщалось, что Владимир Кличко готовится к возвращению в бокс. Такое заявление сделал бывший чемпион мира по боксу, американец Шэннон Бриггс, который может стать первым соперником Владимира Кличко после возвращения. Бриггс пока не осведомлен о том, каким будет бой - профессиональным или выставочным.