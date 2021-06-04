Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Он легкий соперник». Флойд Мейвезер готов провести реванш с Макгрегором

Sport24иещё 3
10 часов назад
Американский боксер Флойд Мейвезер готов провести реванш с бойцом UFC Конором Макгрегором. Об этом бывший чемпион в пяти весовых категориях сказал в интервью BJPenn.com, когда его спросили, согласился бы он на реванш с ирландцем.
Мейвезер заявил о готовности к реваншу с Макгрегором
Фото: Getty ImagesGetty Images
«Совершенно верно. Он легкий соперник», — сказал Мейвезер.
Бой между боксером и бойцом UFC состоялся 27 августа 2017 года по правилам бокса. Флойд Мейвезер победил в 10-м раунде, после того как рефери остановил бой. В тот же день американец объявил о завершении карьеры.
Бокс,Флойд Мейвезер,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители