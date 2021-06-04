Мейвезер заявил о готовности к реваншу с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мейвезер готов провести реванш с бойцом UFC Конором Макгрегором. Об этом бывший чемпион в пяти весовых категориях сказал в интервью BJPenn.com, когда его спросили, согласился бы он на реванш с ирландцем.
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«Совершенно верно. Он легкий соперник», — сказал Мейвезер.
Бой между боксером и бойцом UFC состоялся 27 августа 2017 года по правилам бокса. Флойд Мейвезер победил в 10-м раунде, после того как рефери остановил бой. В тот же день американец объявил о завершении карьеры.