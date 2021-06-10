«У Емельяненко печенька отвалится»: Дацик — о бое с Тарасовым

«Реванш с Артемом Тарасовым? Так он же, вроде, победил. Почему хочет реванш взять? А вообще, я слышал, что предложения есть, мои менеджеры ведут переговоры. С Темой вроде бы, Саша Емельяненко планирует подраться. Вот и проверю Тему перед боем с Сашей, покажу его недостатки. Саша же боится выходить со мной, боится биться с серьезными соперниками, вот и ищет, кого полегче. Хотя с печенкой Саши Он устанет за Темой бегать. Печенка отвалится», — сказал Дацик в интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову.