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Чемпионат Европы по футболу 2020

«У Емельяненко печенька отвалится». Дацик — о бое Александра против Тарасова

Sport24иещё 1
1 час назад
Российский боец Вячеслав Дацик прокомментировал возможность реванша против блогера Артема Тарасова и высказался о возможном бое Тарасова против Александра Емельяненко.
«У Емельяненко печенька отвалится»: Дацик — о бое с Тарасовым
Фото: Sport24Sport24
«Реванш с Артемом Тарасовым? Так он же, вроде, победил. Почему хочет реванш взять? А вообще, я слышал, что предложения есть, мои менеджеры ведут переговоры. С Темой вроде бы, Саша Емельяненко планирует подраться. Вот и проверю Тему перед боем с Сашей, покажу его недостатки. Саша же боится выходить со мной, боится биться с серьезными соперниками, вот и ищет, кого полегче. Хотя с печенкой Саши Он устанет за Темой бегать. Печенка отвалится», — сказал Дацик в интервью корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову.
Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя против Тарасова. В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе — ему помогали медики прийти в чувство.
Бокс,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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