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Чемпионат Европы по футболу 2020

Россиянин Роман Андреев завоевал золотой титул WBA

ТАССиещё 1
46 минут назад
Россиянин Роман Андреев завоевал вакантный золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в подмосковном Красногорске, он выиграл у никарагуанца Фредди Фонсеки решением судей.
Россиянин Роман Андреев завоевал золотой титул WBA
Фото: InstagramInstagram
35-летний Андреев не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (17 нокаутом). До этого он владел титулом чемпиона Паназиатской боксерской ассоциации (PABA), интерконтинентальным поясом Всемирной боксерской организации (WBO) и званием чемпиона Европы WBO. В рейтинге WBA до боя Андреев занимал 10-е место.
Золотой титул WBA дает россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Теофимо Лопес, поясом регулярного чемпиона мира - еще один представитель США Джервонта Дэвис.
На счету 29-летнего Фонсеки 29 побед (20 нокаутом), пять поражений, одна ничья. Он уже боксировал за золотой титул WBA, проиграв в 2019 году американцу Джозефу Диасу техническим нокаутом в 7-м раунде.
Бокс,Теофимо Лопес,Роман Андреев,
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