Россиянин Роман Андреев завоевал золотой титул WBA

35-летний Андреев не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (17 нокаутом). До этого он владел титулом чемпиона Паназиатской боксерской ассоциации (PABA), интерконтинентальным поясом Всемирной боксерской организации (WBO) и званием чемпиона Европы WBO. В рейтинге WBA до боя Андреев занимал 10-е место.