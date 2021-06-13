Поветкин завершил карьеру

Александр Поветкин выступал в тяжелой весовой категории. Является заслуженным мастером спорта России. Среди его титулов присутствуют, чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001).
За время профессиональной боксерской карьеры он добивался положения чемпиона мира по версии WBC (2020—2021), чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион мира по версиям WBC Diamond (2020), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжелом весе.