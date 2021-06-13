Поветкин завершил карьеру

За время профессиональной боксерской карьеры он добивался положения чемпиона мира по версии WBC (2020—2021), чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион мира по версиям WBC Diamond (2020), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжелом весе.