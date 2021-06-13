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Чемпионат Европы по футболу 2020

Поветкин завершил спортивную карьеру из-за здоровья

Елена Прошина
13 часов назад
Российский боксер-профессионал Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС.
Поветкин завершил карьеру
Фото: ТАССТАСС
«Александр хотел продолжить выступать, у него есть желание. Но его уговорили закончить из-за того, что могут быть тяжелые последствия со здоровьем. Уже сейчас для этого есть предпосылки», - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.
Александр Поветкин выступал в тяжелой весовой категории. Является заслуженным мастером спорта России. Среди его титулов присутствуют, чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001).
За время профессиональной боксерской карьеры он добивался положения чемпиона мира по версии WBC (2020—2021), чемпион мира по версии WBA (2011—2013), чемпион мира по версиям WBC Diamond (2020), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжелом весе.
Бокс,Александр Поветкин,ИТАР-ТАСС,
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