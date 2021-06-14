Соперник Поветкина подал на него в суд из-за решения завершить карьеру

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Накануне 41-летний Поветкин объявил о завершении карьеры. Рябинский пояснил, что Кинг хочет получить компенсацию за отмену боя Поветкина против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа.

Российский спортсмен уже однажды выиграл суд у Кинга, напомнил Рябинский, отметив, что «у нас сильные юристы».

Бой Поветкин - Стиверн должен был пройти в Екатеринбурге в декабре 2016 года, но допинг-тесты российского боксера дали положительный результат на остарин.

Поветкин — заслуженный мастер спорта РФ, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжелом весе.