Соперник Поветкина подал на него в суд из-за решения завершить карьеру

Американский промоутер Дон Кинг
потребовал взыскать с бывшего российского боксера Александра Поветкина
$ 6,5 млн. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на промоутера спортсмена Андрея Рябинского.
Накануне 41-летний Поветкин объявил о завершении карьеры. Рябинский пояснил, что Кинг хочет получить компенсацию за отмену боя Поветкина против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа.
Российский спортсмен уже однажды выиграл суд у Кинга, напомнил Рябинский, отметив, что «у нас сильные юристы».
Бой Поветкин - Стиверн должен был пройти в Екатеринбурге в декабре 2016 года, но допинг-тесты российского боксера дали положительный результат на остарин.
Поветкин — заслуженный мастер спорта РФ, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в весовой категории свыше 91 кг, чемпион России в категории до 91 кг и свыше 91 кг в любителях. Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013), WBC Silver (2014—2016), WBO International (2017—2018) и WBA Inter-Continental (2017—2018) в тяжелом весе.
В активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.