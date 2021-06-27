Украинец Ломаченко отправил в нокаут Накатани

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко выиграл в первом поединке после расставания с поясами чемпиона мира. В 12-раундовом бою в весовой категории до 61,23 кг в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он победил японца Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Фото: AP Photo/Nick Wass AP Photo/Nick Wass

Ломаченко провел первый бой после того, как в октябре 2020 года проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с титулами чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). После боя украинец перенес операцию на плече и не тренировался до января.

Ломаченко в 2018 году после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории - 12.

Также в активе украинца еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории - семь. Всего в послужном списке 33-летнего боксера теперь 15 побед (11 нокаутом) и два поражения.

В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы - золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирной серии бокса в личном зачете.